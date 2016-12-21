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İkizler – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 21, 2016
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21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Bugün biraz hayatınızın keyif aldığınız alanlarına yönelebilir, hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Çocuklarınızla aranızda hoş bir denge sağlayabilirsiniz.

Aşk ve evlilik konularında olumlu ilişkiler sürdürmek, karşılıklı uyum ve denge yaratmak arzusuyla ilişkilere bakmak daha kolay olabilir. Psikolojik olarak dingin bir sürece giriş yapıyorsunuz. Güneş'in Oğlak burcu geçişi sırasında ortak kazanç alanlarını değerlendirmek, devlete ait yükümlülüklere ve ödemelere odaklanmak için güçlü enerjilere sahipsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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