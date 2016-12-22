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İkizler – 22 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 22 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

22 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 22, 2016
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22 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Aşk ve evlilik konularında tutarlı ilişkiler sürdürmek, karşılıklı uyum ve denge yaratmak hevesiyle ilişkilere yaklaşmaya bugün de devam edeceksiniz.

Biraz da hayatınızın keyif aldığınız alanlarına yönelebilir, hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Çocuklarınızla vakit geçirmekten keyif alabilirsiniz. Ne yazık ki taşıdığınız bazı arkadaşlık sorumlulukları nedeniyle bunalmış hissedebilirsiniz. Bu tip ilişkilerinizden bazılarına es verebilir yahut kopma isteğinde olabilirsiniz. Gece saatlerinde Ay’ın boşluk etkisi nedeniyle içinize kapanabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
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