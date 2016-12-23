İkizler – 23 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

23 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Hizmet alanınızda gerçekleşecek bir yenilik dolayısıyla hayatınızda farklı ve daha önce deneyimlemediğiniz bir sürece giriyor olacaksınız. Üreme organlarıyla ilgili sağlık kontrolünüzü yaptırmanız gerekebilir.

Yanınızda çalışan insanların sırlarına ortak olabileceğiniz, sır saklamayı öğreneceğiniz şartlar oluşabilir. Çalışanlarınızın açıklarını takip etmeniz gereken, bir bakıma dedektiflik gerektiren bir durum karşınıza çıkabilir. İz sürmek durumunda kalabilirsiniz. Çalışma ortamınızın gizli taraflarına eğilebilirsiniz.