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İkizler – 24 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 24 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

24 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 24, 2016
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24 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Hizmet alanınızda ilerleyen Ay ve meslek alanınıza yol alan Mars arasındaki olumlu açı teması nedeniyle, iş yaptığınız alanlardaki yardımlaşma ve dayanışma konuları odak noktanız olacaktır.

Dolayısıyla bugün kendinizi ikinci plana itip kariyeriniz ve projeler ile ilgilenmek, krizleri gidermek isteyebilirsiniz. Hafta sonu olmasına rağmen iş odaklı davranıp menfaatlerinize uygun gelişmelere hız verebilirsiniz. Ay’ın size göre hizmet alanında ilerlemesi nedeniyle geceye de angarya olabilecek işler ve etkiler sarkabilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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