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İkizler – 25 Aralık Pazar Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 25 Aralık Pazar Günlük Burç Yorumu

25 Aralık Pazar gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 25, 2016
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25 Aralık Pazar gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Zihinsel alanınızda ilerleyen bir Venüs ve keyif alanınıza yol alan Jüpiter arasındaki olumlu açı teması nedeniyle, hayatınıza keyif verecek ve hedeflerinizi yüceltecek fırsatlar ve fikirlere açık olacağınızı göreceksiniz.

Dolayısıyla bugün biraz kendinize ve çocuklarınıza vakit ayırıp hayat standardınızı yükseltmek için hedeflerinizi gözden geçiriniz. Ay’ın gün boyu sürecek olan boşluk etkisiyle mevcut meseleleri çözebilirsiniz. Ancak yeni bir başlangıç için yarını beklemelisiniz. Ortaklık ve partnerlik konuları yarından itibaren önem kazanacak.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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