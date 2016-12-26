İkizler – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu

26 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Eşiniz veya ortağınızla farklı, keşfedilmemiş duygular keşfetmek, gidilmemiş ortamlar ve çevreleri ziyaret etmek isteyebilirsiniz. Denenmemiş bir konuda yol alabilme isteği taşıyorsunuz.

Ortaklığınız mevcutsa hedeflediğiniz faaliyetin detayları ve felsefesi hakkında fikir alışverişi yapabilecek önemli fırsatlara sahipsiniz. Ancak aynı zamanda ortamdaki elektriğin gergin olabileceğinden dolayı tartışmadan kaçınmalısınız. Olası tartışma kaynağı kariyer ve iş bağlantıları üzerindeki fikir ayrılıkları olacaktır.