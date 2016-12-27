İkizler – 27 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu

27 Aralık Salı gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Ortağınız veya sevgilinizle olası problemlerinizi ve yanlış anlamları çözebilmek adına ortak bir arkadaşınızın fikirsel desteğini alabilirsiniz. Zira sorunların temelinde gizli kalmış bazı düşünce kalıplarının etkisi olabilir.

Bu nedenle söz konusu problemlerin çözümünde daha ketum bir tavır sergilenebilir. Ortaklaşa kazanımlarla ilgili hevesli, motive ve istekli hamleler kurabilecek düzeye sahip bulunuyorsunuz. Aynı zamanda mesleki başarı dürtüsü ve takdir görme hevesi de kendinizi göstermenizi kamçılıyor.