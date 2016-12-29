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İkizler – 29 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 29 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

29 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 29, 2016
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29 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Bilhassa başkalarının maddi birikimleriyle ilgili önemli başlangıçlara girişebilir, başkalarının parasını yönetebilirsiniz. Sağduyulu ve hesaplama üzerine ciddi ilerlemeler sağlayabileceğiniz fırsatlara sahipsiniz.

Harcamalarınızda hesaplı davranabilirsiniz. Borç, kredi ve vergilerin bütçenizi aşması durumunda ruhsal baskı hissetmeniz olasıdır. Partnerinizin veya eşinizin parasal sıkıntıları için yeni bir olanak ortaya çıkabilir. Çocuklarınıza maddiyatla ilgili önemli tavsiye ve nasihatler verebilecek bir etkiye sahipsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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