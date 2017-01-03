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İkizler – 3 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 3 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

3 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 3, 2017
Kadınlara özel spor programı
3 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Bugün meslek alanınızla ilgili konularda sezgilerinizin gücü ile başarı sağlamanızın kolaylaşacağı etkiler mevcuttur. Birlikte hedefler konulabilecek huzurlu arkadaşlık ilişkilerine başlamak için uygun bir sürece giriyorsunuz.

Bilhassa anneniz ile ilişkilerinizi toparlayabileceğiniz bir ziyareti düzenleyebilirsiniz. Mesleki projeleriniz ilham verici bir hayal gücüne sahip olacaktır. Venüs'ün mesleki alanınıza girmesiyle birlikte sağduyulu ve barışçıl iş ilişkileri geliştirme potansiyeliniz yükselişe geçmektedir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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