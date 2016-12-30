İkizler – 30 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

30 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Zihinsel olarak çok yönlü ve değişken bir yapıda olmanız olasıdır. Tutarlılık, ciddiyet ve sorumluluk gerektiren konulara karşı merakınız artabilir.

Hukuki meselelerde desteği olmayan kanıtlarla vakit kaybetme riskine sahipsiniz. Fikirlerinizin kabul görmesi konusunda daha ikna edici ve tutarlı olmanız gerekebilir. Gayrimenkulle ilgili fırsatlara yönelebilirsiniz. Ebeveyninizin ve ailenizin sizin fikirlerinize ihtiyacı olabilir. Evinizde araç gereç arızalarından meydana gelebilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız.