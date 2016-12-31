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İkizler – 31 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 31 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

31 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 31, 2016
Kadınlara özel spor programı
31 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Özellikle toplumu ilgilendiren özgürlük temalarında hukuki yaptırımların destekçisi olabileceğiniz bir yılbaşı deneyimleyebilirsiniz. Entelektüel bir grup içerisinde sosyalleşebilirsiniz.

Uçak yolculuklarına çıkmak için çok özel fırsatlara sahip olabilirsiniz. Hatta yeni yıla başka bir ülkede girmeyi arzu edebilirsiniz. Ortak getirisi olan çalışmalarınızı planlamak, kalıcılığına odaklanmak ve grup çalışması halinde bunları organize etmek için uygun bir gökyüzü etkisine sahipsiniz. Mutlu yıllar dileriz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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