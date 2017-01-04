İkizler – 4 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu

4 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Meslek alanınızda yaşadıklarınızla özel hayatınız arasındaki uyumsuzluk bugün biraz daha gözünüze batabilir. Fedakarlık gösterdiğiniz konularda ne derece karşılığını aldığınızın sorgulamasını yapabilirsiniz.

Maddi olarak tatmin duygusu yaşıyor olsanız da bireysel olarak özgürlüğünüzün kısıtlandığı ve kendinize zaman ayıramama gerçekliğini fark edebilirsiniz. Uygun iş ortaklıkları hayatınıza girebilir. Merkür gerilemesi nedeniyle ilişki ve ortaklıklarınızda iletişim arızalarına azami özeni göstermeniz gerekmektedir.