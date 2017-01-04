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İkizler – 4 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 4 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu

4 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 4, 2017
Kadınlara özel spor programı
4 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Meslek alanınızda yaşadıklarınızla özel hayatınız arasındaki uyumsuzluk bugün biraz daha gözünüze batabilir. Fedakarlık gösterdiğiniz konularda ne derece karşılığını aldığınızın sorgulamasını yapabilirsiniz.

Maddi olarak tatmin duygusu yaşıyor olsanız da bireysel olarak özgürlüğünüzün kısıtlandığı ve kendinize zaman ayıramama gerçekliğini fark edebilirsiniz. Uygun iş ortaklıkları hayatınıza girebilir. Merkür gerilemesi nedeniyle ilişki ve ortaklıklarınızda iletişim arızalarına azami özeni göstermeniz gerekmektedir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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