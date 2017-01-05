İkizler – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu

5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

İletişimin, organizasyonların ve arkadaşlarınızla birlikte başlatacağınız enerjik çalışmaların keyfini çıkartmaya devam edebilirsiniz.

Ancak mevcut ilişkiniz veya ortaklığınızla ilgili olumsuz bazı durumlar odak noktanızı oluşturabilecek hale gelmiştir. Kısıtlanma, korku ve bu gibi olumsuz duygunun yanında ilişkilerinizle ilgili yeni sorumlulukların gündeme gelmesi muhtemel gözükmektedir. Yeni bir ortaklığın sorumluluğu ile yüzleşebilir, mevcut ilişkinizin zamana yenilmesiyle ilgili önlem almanız gerekebilir.