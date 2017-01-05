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İkizler – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu

5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 5, 2017
Kadınlara özel spor programı
5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

İletişimin, organizasyonların ve arkadaşlarınızla birlikte başlatacağınız enerjik çalışmaların keyfini çıkartmaya devam edebilirsiniz.

Ancak mevcut ilişkiniz veya ortaklığınızla ilgili olumsuz bazı durumlar odak noktanızı oluşturabilecek hale gelmiştir. Kısıtlanma, korku ve bu gibi olumsuz duygunun yanında ilişkilerinizle ilgili yeni sorumlulukların gündeme gelmesi muhtemel gözükmektedir. Yeni bir ortaklığın sorumluluğu ile yüzleşebilir, mevcut ilişkinizin zamana yenilmesiyle ilgili önlem almanız gerekebilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Yaradılanı sev yaradandan ötürü
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