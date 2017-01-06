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İkizler – 6 Ocak Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

İkizler – 6 Ocak Cuma Günlük Burç Yorumu

6 Ocak Cuma gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 6, 2017
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6 Ocak Cuma gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Kontrolünüz ve beklentiniz dışında gelişen somut olaylarda sağduyu geliştirebileceğiniz etkilere sahipsiniz. Bilinçaltı fenomenlerinizde mantık ve somut çözümlemelerde bulunabileceksiniz.

Metafizik konularında sağlam sebep sonuç ilişkilerine yönelebileceğiniz durumdasınız. Daha affedici olabilirsiniz. Aldanma ve aldatılma gibi durumları bertaraf edebileceğiniz konumdasınız. Kontrolünüz dışında gelişen konularla ilgili çözüm geliştirme konusunda çok önemli detayları görebilecek ve değerlendirebilecek fırsatlara sahipsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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