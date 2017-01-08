İkizler – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu

8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... İkizler burcunu bugün neler bekliyor?

Kontrolünüz ve beklentiniz dışında gelişen somut olaylarda sağduyu geliştirebileceğiniz etkilere sahipsiniz. Bilinçaltı fenomenlerinizde mantık ve somut çözümlemelerde bulunabileceksiniz.

Metafizik konularında sağlam sebep sonuç ilişkilerine yönelebileceğiniz durumdasınız. Daha affedici olabilirsiniz. Aldanma ve aldatılma gibi durumları bertaraf edebileceğiniz konumdasınız. Merkür ilişkiler ve ortaklıklar evinizde tekrar harekete geçiyor. Ay boşluğu nedeniyle pazar miskinliğine açık bir durumdasınız.