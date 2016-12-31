İkizler – 2 Ocak Haftalık Burç Yorumu

2 Ocak haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 3 Şubat tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde iş ve kariyerinize yönelik konularda keyifli bir sürece giriyor olacaksınız. Daha yaratıcı olabilecek, kendinizi rahat bir şekilde ortaya koyabilecek, daha popüler ve göz önünde olacaksınız.

Size yardımcı olabilecek kişilerle bir araya gelebileceksiniz. Sanatsal aktivitelere katılabilir, sanat ve yaratıcılıkla ilgili bir konuda önemli deneyimler yaşanabilir bu süreçte. Eğer ki yalnızsanız iş vasıtası ile tanıştığınız bir müşteriniz veya iş yerinde farklı departmanda olan biri ile aranızda romantik bir etkileşim olabilir. Güneş/Plüton kontağı ile maddi anlamda size güven verecek durumlar oluşabilir veya parası daha iyi olan bir iş teklifi gelebilir. İş ortamınızda sizin işinize gelecek bir takım düzenlemeler de meydana gelebilir.