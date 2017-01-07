İkizler – 9 Ocak Haftalık Burç Yorumu

9 Ocak haftası burç yorumları... İkizler burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. Para para para! Bu Dolunay’ın odak konusu olacak. Finansal anlamda ani ve beklenmedik harcamalar ortaya çıkabilir, gerginlik yaratabilir. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda sürpriz, destekleyici gelişmeler yaşayabilirsiniz.

Dolunay zamanı gökyüzünde büyük kare açı kalıbı etkin olacak. Bu hafta maddi konularda sınırlarınızı çok fazla aşmamanızı tavsiye ederim. Finansal anlamda oldukça gergin bir hafta! Lüks tüketimden uzak durmanızda, kesenizi çok fazla zorlamamanızda yarar var. Özellikle özel hayatınız, aşk hayatınız, varsa çocuklarınızla ilişkilerde büyük krizler, problemler söz konusu olabilir. Bu konularda riskli girişimlerde bulunmak için pek uygun zaman dilimi değil. Bu hafta size keyif verecek konulara, hobilerinize yönelmenizi tavsiye ederim. Bu büyük kare hem para, hem sosyal çevre hem de aşk/çocuklarla ilişkiler alanını oldukça zorlayacak.

Venüs ve Neptün ise birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile işinizle ilgili daha tatminkar bir hafta sizi beklerken, yaratıcı olabilecek, işinizi güzelleştirmek ve daha iyi yapabilmenizi sağlayacak koşullarında oluşması söz konusu. Eğer ki iş arayışınız var ise hayalini kurduğunuz bir iş olabilir. Hayatınızda özel anlamda biri yok ise bu etki iş vasıtası ile tanışabileceğiniz biriyle özel, duygusal yakınlaşmalar söz konusu olabilir. Bu hafta işinizle ilgili daha yaratıcı olabileceksiniz.