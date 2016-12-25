İkizler burcunu 2017’de neler bekliyor?

2017 senesinde İkizler burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2017 senesini yazdı.

BU YIL ÖNE ÇIKAN TEMEL KONULAR

Geçtiğimiz yıldan beri hayatımıza bizi olgunlaştıran sınavlar ve deneyimler yaşatan ama ödüller de getiren Satürn gezegeni sizin evlilik, ortaklık, kariyerde çıkış yakalamak ve sosyallik alanınızda kalmaya bu yıl da devam ediyor. Bu yıl evlilik veya ciddi beraberlik konuların da sizi zorluklarla karşılaştıracak bir tema hayatınızda olabilir. Evli olan İkizler evliliklerinde sorumluluklarını, sınırlarını ve özgürlük alanlarını test edecek değişimler yaşayabilirler. Eşinizle kurduğunuz ilişkide daha gerçekçi, objektif ve tutarlı davranmanız gerekecektir. Bu yıl kariyerinizi güçlendirecek yeni iş ortaklıkları kurabilir veya bireysel olarak geleceğinizi daha sağlam temellere oturtacak biçimde ilerleme kaydedebilirsiniz.

Eğitimler, yurt dışı bağları, yabancılarla ilişkiler, basın, yayın, tanıtım, medya konularında başarı elde etmek üzere çalışmalar yapabilirsiniz. Bekar İkizler hayatlarında daha uzun vadeli bir ilişkiye adım atmak isteyecekleri bir partner bulabilirler. Evlenme ve hayatlarını daha düzenli bir yapı içinde sürdürme kararı alabilirler. Ancak Satürn'ün geri harekette olacağı 6 Nisan – 25 Ağustos tarihleri arasında evlilik, ortaklık ve kariyer konularında bir zorlanma gerçekleşebilir. Sorumluluklarınızı ve iş planlarınızı tekrar gözden geçirmeniz söz konusu olabilir. Bu dönemde alacağınız kararları oldukça gerçekçi ve somut bir bakış açısıyla değerlendirmek gerekecektir. Çaba ve emek sarf etmediğiniz konularda tekrar işleri ve kararları ele almak zorunda hissedebilirsiniz.

ŞANS VE FIRSAT ALANLARINIZ

Bu yıl şans ve fırsatlar gezegeni Jüpiter Terazi burcunda olacak. Sizin aşk, romantizm, hobiler, eğlence ve çocuk alanınızda yer alacak. Aşk ve ilişkilerde oldukça şanslı fırsatlar yakalayabilirsiniz. Aşk hayatınız renklenecek ve ilişkilerde daha fazla romantizm, sevgi bulma şansı elde edeceksiniz. Daha dengeli, uyumlu, adil ve özverili bir biçimde ilişkinize sarılabilirsiniz. Aşk ve romantizm yaşamak arzusu duyacaksınız. Karşınıza birden fazla fırsat çıkacağına eminim. Diğer yandan bu alan yaratıcılık, sanat ve hobileri ilgilendiren alandır. Bu alanda çalışmalar yapmak isteyen, yaratıcılığını ortaya koymak isteyen İkizler için de harika bir süreç olacaktır.

Çocuk sahibi olmak, eğlence alanında yatırım yapmak isteyen, hobiler konusunda eğitim almayı düşünenleriniz varsa tam zamanıdır diyebiliriz. Spekülatif yatırımlar, aracılık gerektiren veya komisyonlu işlerden de gelirler artış gösterebilir. Jüpiter 11 Ekim'den sonra Akrep burcuna geçiş yaparak sizin iş ve çalışma, sağlık ve günlük hayat konularını içeren alana geçiş yapacak. Bu tarihten itibaren iş alanında daha fazla hırslı, stratejik ve hedefe odaklı davranacağınızı söyleyebiliriz. Yeni bir işe geçmek, iş görüşmeleri yapmak, iş bağlantıları kurmak, ticari fikirlerle iş geliştirmek, iş ortamında rekabete yönelik hedefleri artırmak için harika bir dönem olacak. Daha fazla ketum, planlı ve kazanma arzusu ile hareket edebilirsiniz. Sağlık bakımından kendinize daha fazla dikkat etmek isteyeceksiniz. Kilo vermek, mide bağırsak, sindirim, üreme organlarınızı korumalı ve bakımına özen göstermelisiniz. Alkol ve aşırı ilaç kullanımından uzak durmalısınız.

KADERSEL DEĞİŞİM ZAMANLARI

Bu yıl Güneş ve Ay Tutulmaları Şubat ve Ağustos aylarında gerçekleşecek. 11 Şubat'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Ay Tutulması yakın çevre, komşular, kardeşler, iletişim, eğitimler ve ulaşım alanınızda yer alacak. Yakın çevre, kardeşler, komşular ve yakın akrabalarla olan ilişkilerinizi dikkatli yönetmeniz gerekecek. Eğitimler, zihinsel çalışmalar, gidilecek yerler, araçlarla veya cihazlarla ilgili kararlarınız ve hedefleriniz değişim gösterebilir. Kendinizi ifade ederken daha yaratıcı olmak ve güvenle fikirlerinizi ortaya koymak isteyebilirsiniz. Gurur ve öz güven duygusuna vurgu yapacak stresli durumlar yaşayabilirsiniz.

25 Şubat'ta yer alacak Güneş Tutulması Balık burcunda iş ve kariyer hedefleri alanınızda gerçekleşecek. Bu tutulma kariyerinizi, yaratıcılığınızı, ilham gücünüzü, bir hedefe bağlanma arzunuzu ön plana çıkaracaktır. İşle ilgili somut kararlar almak, isterken konsantrasyonunuzun dağıldığını düşünebilirsiniz. Size daha fazla zaman, rahatlık, tanınma ve yükselme getirecek iş hedeflerini idealize edebilir. Bu yönde kariyerinizi yeniden biçimlendirmeyi düşünebilirsiniz. Bazı İkizler burcu olanlar bu dönemde iş değişikliği yapmayı düşünebilirler.

7 Ağustos‘ta Kova burcunda uzun yolculuklar, akademik çalışmalar, basın, yayın, tanıtım, reklam, medya ve kampanyalar, yabancılarla ilişkiler, hukuki konular ve resmi işler alanınızda bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Bu dönemde yolculuklar, ticari konular, yabancılarla ilişkiler alanında yeni bir bakış açısı, hedef ve plan hayatınıza girebilir. Kendinizi daha fazla bilgiyle donatma, yeni bir eğitim alma, yeni kültürler ile tanışma ve kendinizi geliştirme ihtiyacı duyabilirsiniz. Hayata bakış açınızı, inanç ve yaşam felsefenizi sorgulayabilirsiniz. Hayatınıza daha fazla deneyim ve macera katmak için adım atabilirsiniz. İlkeler, düşünceler ve kendi bildiğiniz doğrultuda ilerlemek önem kazanacaktır. Hukuki konular resmi veya devlet kurumları ile ilgili işlerde tıkanmalar ve ani değişimler söz konusu olabilir.

21 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması yine eğitim, iletişim, yakın akrabalar ve zihinsel faaliyetler alanınızda gerçekleşecek. 11 Şubat'ta yer alan Ay Tutulmasının devamı sayılabilecek bu tutulma ile o dönemde başlattığınız eğitim, zihinsel faaliyetler, yaratıcı çalışmalar, ticari girişimler artık yerine oturmuş ve sonuçlarını ele almaya başlayacağınız bir dönem olacaktır. Kendinize daha fazla güvenle ilişkilerinizi yönetebilirsiniz. Organizasyonlar, etkinlikler ve yönetsel konularda kararlar alıp fırsatlar yakalayabilirsiniz.

AŞK, İLİŞKİLER VE PARA

Aşk ve para gezegeni Venüs bu yıl Koç burcunda 5 Mart – 16 Nisan tarihlerinde geri harekette bulunacak. Sizin arkadaşlıklar, grup faaliyetler ve gelecek hedefleri alanınızda gerçekleşecek bu retro ile arkadaşlık ilişkileriniz ve sosyal hayatınız mercek altında olacak. Arkadaşlarla fevri, aceleci ve vurdumduymaz tavırlar nedeniyle stres yaşayabilirsiniz. Özgürlüklerinizin önemine, bireyselliğinizin korunmasına yönelik sabırsız reaksiyonlar gösterebilirsiniz. İlişki alanında bazı bekar İkizler burçları arkadaş veya sevgili olmak arasında karar vermek durumunda kalabilirler. Gelecek hedeflerinizi ve gruplar ile birlikte yaptığınız çalışmaları bu dönemde daha özenle ele alırsanız, daha olumlu sonuçlar elde edersiniz. Acele etmeyin ve sabredin derim.

1 – 26 Ağustos zamanı Venüs para ve birikimler evinizde yer alacak. Bu dönemde masraflar artabilir. Ev, aile ve yerleşimle ilgili konulara yatırım yapabilir. Bu alandan veya aile ile ortak para paylaşımından dolayı para haneniz artıya geçebilir. 24 Aralık'tan itibaren Venüs vergi, sigorta, krediler, borçlar, müşterilerden gelen para alanınızda olacak. Bu dönemde işle ilgili kredi başvurusu yapabilir veya borçlarınızı ödemek için fırsatınız olabilir. Paranızı daha planlı ve tedbirli bir biçimde değerlendirebilirsiniz. Akılcı harcamalar yapmak isteyeceğiniz bir zaman olacaktır. Ortak işlerden, miras, vergi veya yatırımlardan gelir elde etmek mümkün.

Venüs 14 Ekim – 7 Kasım ve 30 Kasım – 24 Aralık arasındaki dönemde aşk ve evlilik alanınızda yer alacak. Bu dönemde daha fazla ilişki odaklı sosyal eğlenmeyi istediğiniz, romantizm aradığınız ve sosyal olduğunuz günlerde olacaksınız. İlişkilere önem verecek, yeni insanlarla tanışacak daha göz önünde ve çekici olacağınız bir dönemde olacaksınız. Sevginizi ifade etme, flörtünüz veya eşinizle çok daha yakın ve sıcak bir iletişim kurma şansınız olacak.

MERKÜR GERİLEMESİ VE SİZE ETKİLERİ

Burcunuzun yönetici gezegeni olan Merkür bu yıl yeni yıla girdiğimiz ilk günlerde Oğlak burcunda geri harekette olacak. 21 Aralık 2016’da başlamış olduğu gerileme hareketini 9 Ocak 2017’de sona erdirene kadar ortak para paylaşımı, krediler, borçlar, vergi ve sigorta ödemeleri, müşterilerden ve yatırımlardan gelen para alanınızda olacak. Bu dönemde beklenen paralarda gecikmeler olabilir. Ödemelerde ve harcamalarda azami dikkatli olmak gerekir. Ödeme günlerinizi, para transferlerini dikkatli bir biçimde ele alın. Malınıza ve değerli eşyalarınıza sahip çıkın. Psikoloji, terapi, şifa içeren konularda sağlığınızı ele alacak, zihninizi veya bilinçaltınızı rahatlatacak çalışmalar yapabilirsiniz.

Merkür 9 Nisan – 11 Mayıs arası Boğa burcunda geri harekette bulunacak. Bu dönemde daha sakin ve içe dönük olmak mümkün, zihninizi boşaltacak ve rahatlatacak bir modda olmakta fayda var. Arkadan konuşmak dedikodu sırların saklanması gibi konular stres yaratabilir. Evden çalışabilir, kendinizle daha fazla zaman geçirmek isteyebilirsiniz. İşteki stresten, günlük hayatın koşturmasından uzak kalabileceğiniz yerlere ve mekanlara gidip rahatlamak isteyebilirsiniz.

Merkür 14 Ağustos – 6 Eylül arası Başak burcunda retro yapacak. Bu retro ev ve aile alanınızda yer alacak. Bu dönemde evdeki tesisat, elektrikli ve elektronik aletlerde, bilgisayar ve telefonlarda sıkıntı olabilir. Ev tamiratı veya dekorasyon yapmayı planlıyorsanız bu tarihten önce bitirmeye veya başlamaya özen gösterin. Ev içinde iletişim, kalabalıklar ve gelen giden çok olacaktır. Aile üyeleri ile yanlış anlaşılmalar olmaması için kendinizi net ve somut bir biçimde ifade etmeye çalışın.

Merkür yılın son gerilemesini 4 – 24 Aralık arası Yay burcunda gerçekleştirecek. Evlilik, ortaklık ve ciddi beraberlikler alanınızda yer alacak bu retro eş veya ortakla iletişim problemlerine yol açabilir. Ticari konularda ortak iş yaptığınız kişi veya kurumlarla iletişimde detaylara veya alt satırlara dikkat edin! Tutamayacağınız sözler vermeyin. Sözleşmeleri bu tarihe denk getirmemeye çalışın. Bazen retro dönemlerinde eski eş veya beraber olduğunuz kişiden haber alabilir, eskilerle bir araya gelebilirsiniz.