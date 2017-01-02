Koç – 2 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

2 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Öğle saatlerinden itibaren ağır enerjilere dahil olacağınız bir gün deneyimleyeceksiniz. Tembellik güdüsü yüksek olabilir.

Ay’ın sabah saatlerinde arkadaşlık ve toplumsal alanda ilerlemesi nedeniyle arkadaşlıklarınızın değer kazanacağı bir haftaya başlayacaksınız. Uzlaşma enerjisine sahip olacaksınız. Ancak hayatınızın hukuki alanındaki pürüzlerinde doğru iletişimi sağlama konusunda sıkıntılar yaşanabilir. Merkür gerilemesinin halen devam etmesi ve üstelik zararlı bir burca doğru gerilemesi bu alandaki konularda sıkıntı yaratabilir.