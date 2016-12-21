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Koç – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 21, 2016
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21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Bugün ilişkinizle ilgili olumlu gelişmeler, duygusal yoğunlaşma ve sosyalleşme konusunda açılım sağlayabilirsiniz. İlişkinizin gidişatında dengeye ulaşma fırsatlarını bulabilirsiniz.

Ortaklığa sahipseniz amaçlarınızı gözden geçirip uyumlu bir şekilde ileriye bakabilmek ve yeni projeleri tasarlamak adına önemli enerjilere sahip olacaksınız. Mesleki alanınıza odaklanacağınız bir sürece giriyorsunuz. Güneş'in Oğlak burcu geçişi sırasında elinize geçecek iş fırsatlarını değerlendirmek ve olası projelere odaklanmak için güçlü enerjilere sahipsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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