Koç – 22 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

22 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Dünkü enerjiler gibi ilişkinize ve ortaklığınıza odaklı bir gün deneyimleyebilirsiniz. Ancak özellikle sizi etkileyecek bir kopuş süreci yaşanabilecektir.

Bilhassa ikili ilişkiniz veya ortaklığınızla ilgili özgür kalmayı arzulama nedeniyle oluşabilecek bu ayrılık kararı şaşırtıcı olarak değerlendirilecektir. Gece saatlerinden itibaren Ay’ın boşluk etkisi de bu içinde bulunduğunuz ayrılık sürecine tuz biber olabilir. Dolayısıyla akışta kalmalı ve metin davranmanız beklenmektedir. Bağımsızlığın bedelini bu şekilde ödeyebilirsiniz.