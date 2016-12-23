Koç – 23 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

23 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Hayatınızın krizli alanlarında yeni bakış açıları geliştirmek, hayatınızın size getirdiği olumsuz konularda ayrıntılı aksiyon planı oluşturmak ve ortaklaşa bir maddi kazanç elde edebilmek için başlangıç yapmak için doğru bir zamandasınız.

Eşinizin veya ortağınızın maddi durumuyla ilgili aşama sağlayabilirsiniz. Devlete ait maddi yükümlülüklerde, kredi ve borçlarda yeni fırsatları değerlendirebilirsiniz. Kendinize sakladığınız sorunların üzerine daha rahat bir bakış açısıyla eğilebilecek, daha ketum bir ruh haliyle bu sorunları giderebileceksiniz.