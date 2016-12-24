Koç – 24 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

24 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Bugün çok rasyonel olmayabilirsiniz. Özellikle bilinçaltınız, sezgileriniz ve derin içsel duygularınız yükselebilir. Metafizik konularına yatkın olabileceğiniz gibi trans çalışmalarına da en uygun günlerden birinde bulunuyorsunuz.

Gökyüzündeki birçok engelleyici etkenden dolayı herhangi bir başlangıç yapmamalısınız. Mesleki konumunuz değer kazanacak. Hayatınızın toplumsal yanı için güvenlik ve ruhsal sağlığınızla ilgili konularda ruhani tavırlar içine girebilirsiniz. Hayati krizlerinizi gidermek adına önemli ilerlemeler sağlayabilirsiniz.