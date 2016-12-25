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Koç – 25 Aralık Pazar Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 25 Aralık Pazar Günlük Burç Yorumu

25 Aralık Pazar gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 25, 2016
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25 Aralık Pazar gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Bilhassa libidonuz, cinsel aktiviteniz ve derin içsel duygularınız yükselebilir. Metafizik konularına yatkın olabileceğiniz gibi trans çalışmalarına da en uygun günlerden birinde bulunuyorsunuz.

Ay’ın sabah başlayıp gün bitimine kadar sürecek uzun süreli boşluk etkisi nedeniyle herhangi bir başlangıç yapmamalısınız. Partnerlik ve ortaklık değer kazanacak. Hayatınızın gizli alanlarında, güvenlik ve ruhsal sağlığınızla ilgili konularda ruhani tavırlar içine girebilirsiniz. Hayati krizlerinizi gidermek adına önemli ilerlemeler sağlayabilirsiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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