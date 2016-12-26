Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Koç – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu

26 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 26, 2016
Kadınlara özel spor programı
26 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Felsefi konulara karşı merak olabilir. Uzak bir yerlere gidebilme hayalleri kurulabilir. Bu zamanlarda bilinmeyenleri keşfetmeye odaklı olabilirsiniz.

Yabancı kültürlerle ilgili mesleki ve kültürel bağlantılar, hukuki kazanımlar için destekleyici çabalar günün temasını oluşturacaktır. Zihinsel farkındalıklarınızın ve majör eğitimlerin hareket kazanacağı bir gün. İlham dolu bir hafta geçirmeniz için çok özel etkilere sahip bulunuyorsunuz. Duygusal yaralanmalara meydan vermemeye özen göstermeniz gerekebilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Güle güle George Michael…
Dinçer Güner yazıyor: 2017’de hangi burcu neler bekliyor?
Duygusal çıkışlarınıza dikkat edin