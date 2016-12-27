Koç – 27 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu

27 Aralık Salı gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Öncelikli olarak fikirsel ve zihinsel konularda atılım yapabileceğinizi ve sorumluluk alabileceğinizi fark etmelisiniz. Ancak bu süreçte geliştirdiğiniz fikirleri kendinizde tutmak isteyebilirsiniz.

Coşkulu ancak ketum davranış biçimleri geliştirebilirsiniz. Amaçladığınız konuda kararlı, sorumlu ve tedbirli davranmayı deneyimleyebileceksiniz. Bu Mars gününde, üstelik Güneş ve Mars arasındaki destekleyici açı sayesinde kendinize güveniniz artacak. Mesleki beklentilerinize uygun motivasyonu sağlamış olacaksınız.