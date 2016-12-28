Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Koç – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 28, 2016
Kadınlara özel spor programı
28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Gün boyu sürecek olan Ay boşluğundan sonra akşam saatlerinde Oğlak burcunda bir Yeni Ay gerçekleşecek.

Mesleki olarak bir yıl boyunca yaptıklarınızın muhasebesini değerlendirebileceğiniz ve gelecek yıl ile ilgili konularda yapacağınız kararlı ve disiplinli hamleleri belirleyebileceğiniz bir Oğlak burcu Yeni Ay’ı deneyimleyeceksiniz. Başvuru yaptığınız bir iş fırsatından cevap alabilirsiniz. Yeni yıla yeni bir kariyer olanağı ile başlayabileceğiniz hoş bir başlangıç karşınıza çıkabilir. Tutarlı ve kariyere odaklı bir akşam geçireceksiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Hande Kazanova anlatıyor: Hangi burcu nasıl etkileriz?
Naz Bayatlı anlatıyor: 2017’nin en şanslı burcu hangisi?
Bir yanlışınız varsa çözmek için en ideal gün