Koç – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Gün boyu sürecek olan Ay boşluğundan sonra akşam saatlerinde Oğlak burcunda bir Yeni Ay gerçekleşecek.

Mesleki olarak bir yıl boyunca yaptıklarınızın muhasebesini değerlendirebileceğiniz ve gelecek yıl ile ilgili konularda yapacağınız kararlı ve disiplinli hamleleri belirleyebileceğiniz bir Oğlak burcu Yeni Ay’ı deneyimleyeceksiniz. Başvuru yaptığınız bir iş fırsatından cevap alabilirsiniz. Yeni yıla yeni bir kariyer olanağı ile başlayabileceğiniz hoş bir başlangıç karşınıza çıkabilir. Tutarlı ve kariyere odaklı bir akşam geçireceksiniz.