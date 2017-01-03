Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Koç – 3 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 3 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

3 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 3, 2017
Kadınlara özel spor programı
3 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Günün genelinde ağır enerjilere sahip olacaksınız. Bilinçaltı çalışmalarına katılmak için uygun bir günde bulunuyorsunuz. Sezgileriniz harekete geçebilecektir. Hızlı başlayıp hızlı gelişen ilişkilere çekilebilirsiniz.

Özellikle insani tüm ilişkilerinizde kabullenici ve sağduyulu bir yapıya dönüşmeniz mümkündür. Arkadaşça destek imkanı bulabileceğiniz bir konumdasınız. Beklentiniz dışında gelişen olaylara karşı daha sağduyulu ve kabullenici bir tutum sergileyebilirsiniz. Toplumsal bir konuda mücadele ve harekete sürecinde bulunuyorsunuz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Ocak ayında bu günlere dikkat!
Yeni yıla romantizmin doruklarında başlıyoruz
Astrolog Dinçer Güner yazıyor: 2017’de Türkiye ve Dünya