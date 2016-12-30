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Koç – 30 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 30 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

30 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 30, 2016
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30 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Öğle saatlerinden akşama kadar sürecek Ay boşluğu sonrasında, bilhassa mesleki alan ve toplum kuruluşları ile ilgili iletişimlerinize ağırlık verebileceğiniz bir gün deneyimleyeceksiniz.

Sıra dışı fikirler üretebilir, çalıştığınız işletmenin yararına geliştirebilecek projelere liderlik edebilirsiniz. Ancak yine de ayaklarınızın yere basması gerekebilir. Gerçekleşmesi zor plan ve hayallere kapılmamalısınız. Mesleki alanda bilgi, iletişim ve sözleşme potansiyeliniz artmaya başlıyor. Ancak hem Ay boşluğu hem de Merkür gerilemesi buna fırsat vermeyebilir.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
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