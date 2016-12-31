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Koç – 31 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 31 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

31 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 31, 2016
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31 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Arkadaşlıklarınız ve dahil olduğunuz toplum kuruluşları ile bir arada yeni yıla girebilirsiniz. Toplum haklarını gözetebilecek bir organizasyon arasında da olabilirsiniz.

Topluluklar arasında konuşulacak konular genellikle bireyden ziyade toplulukların ve toplumların işleyişini, ilerlemesini amaçlayan detaylar ve teknolojiler olabilir. Sıra dışı yılbaşı partilerine ilgi duyabilirsiniz. Merkür'ün geri hareketinden dolayı yılbaşı organizasyonlarınızda aksaklıkların ve pürüzlerin olmaması için planlarınızı sağlama almalısınız. Mutlu yıllar.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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