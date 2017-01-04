Koç – 4 Ocak Çarşamba Günlük Burç Yorumu

4 Ocak Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Dünkü ruhani enerjiler devam ediyor. Bilinçaltı ve meditasyon çalışmalarına katılmak için uygun bir günde bulunuyorsunuz. Sezgileriniz harekete geçebilecektir.

Daha özgür hissetmek isteyeceğiniz insani tüm ilişkilerinizde kabullenici ve sağduyulu bir yapıya dönüşmeniz mümkündür. Sağlık konusunda öncelikli olarak ruhsal ve ikincil olarak bedensel şifa bulmanız gerekir. Arkadaşlık ilişkilerinizde özgürleşmenin ve tabulardan arınmanın farkındalığına erişebilirsiniz. Gün boyu Ay boşluğu nedeniyle akışta kalmanız en uygun eylem olacaktır.