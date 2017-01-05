Koç – 5 Ocak Perşembe Günlük Burç Yorumu

5 Ocak Perşembe gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Günün teması toplumsal yeriniz ve benlik alanınız olacaktır. Önemli görüşme ve organizasyonlarınızı halledeceğiniz olumlu etkilere sahipsiniz.

Başöğretmen edasında hükmedici bir tavır sergilemeniz mümkündür. Hukuki ve eğitsel alanda gerginlikler kaydedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizle iletişiminize dikkat etmelisiniz. Ani kararlar alabileceğiniz, kafanızdaki her neyse hemen işler hale geçirebileceğinizi düşünebilirsiniz. Bilhassa kendinizi zihinsel ve fikirsel olarak yalnızlaşmış ve izole olmuş hissedebilirsiniz.