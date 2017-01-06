Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Koç – 6 Ocak Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 6 Ocak Cuma Günlük Burç Yorumu

6 Ocak Cuma gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 6, 2017
Kadınlara özel spor programı
6 Ocak Cuma gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Olumlu enerjilerin devam edeceği ve bilhassa maddi konularda ilerleme sağlayabileceğiniz fırsatların peşinde olabileceğiniz bir gündesiniz. Pratik alışverişler yapabilirsiniz.

Yardımlaşma güdüsü artacağından manevi destek sağlayabileceğiniz insanlara ve yakınlarınıza karşı daha şefkatli ve verici davranabilirsiniz. Kalender bir ruh haliyle hem yatırımlarınızı gözetebileceğiniz, hem de manevi değerlerinizi tatmin edebileceğiniz bir gün deneyimleyebileceksiniz. Sakinlik ve yardımseverlik günün temasını oluşturacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Zamanlamanın gücünü fark edin!
2017 yılında evlilik için en uygun zamanlar!
Yaradılanı sev yaradandan ötürü