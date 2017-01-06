Koç – 6 Ocak Cuma Günlük Burç Yorumu

6 Ocak Cuma gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Olumlu enerjilerin devam edeceği ve bilhassa maddi konularda ilerleme sağlayabileceğiniz fırsatların peşinde olabileceğiniz bir gündesiniz. Pratik alışverişler yapabilirsiniz.

Yardımlaşma güdüsü artacağından manevi destek sağlayabileceğiniz insanlara ve yakınlarınıza karşı daha şefkatli ve verici davranabilirsiniz. Kalender bir ruh haliyle hem yatırımlarınızı gözetebileceğiniz, hem de manevi değerlerinizi tatmin edebileceğiniz bir gün deneyimleyebileceksiniz. Sakinlik ve yardımseverlik günün temasını oluşturacaktır.