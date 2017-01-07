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Koç – 7 Ocak Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Koç – 7 Ocak Cumartesi Günlük Burç Yorumu

7 Ocak Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 7, 2017
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7 Ocak Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Maddi ve manevi değer yaratma konularında kıymetli bir gündesiniz. Finansal olarak yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Paranın değeri ve yönetimi önem kazanacaktır.

Diğer taraftan manevi değerlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Özellikle ilişkilerinizde kurmuş olduğunuz manevi bağları ve güven telkinini mercek altına alabileceksiniz. Kalender bir ruh haliyle hem yatırımlarınızı gözetebileceğiniz hem de manevi değerlerinizi tatmin edebileceğiniz bir gün deneyimleyebileceksiniz. Sakinlik ve yardımseverlik günün temasını oluşturacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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