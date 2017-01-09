Koç – 9 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

9 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Koç burcunu bugün neler bekliyor?

Bütün gün konuşmaya ve iletişime odaklanacaksınız. Konu olarak daha çok medya, reklam, eğitim danışmanlığı veya pazarlama alanlarında olabilir. Ulaştırma ve haberleşme konularında yardımlaşma yapabilirsiniz.

Sosyalleşeceğiniz, sürprizli gelişmelerin hayatınıza dahil olabileceği bir hafta başı deneyimlemeniz olasıdır. Ani gelişmelere ve sürprizli başlangıçlara karşı hazırlıklı olmalısınız. Hamlelerinizi sezgilerinize göre belirlediğiniz ve içsel sevgi prensibini güçlü hissettiğiniz bir ruh haline sahipsiniz.