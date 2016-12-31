Koç – 2 Ocak Haftalık Burç Yorumu

2 Ocak haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 3 Şubat tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde sizlerin bir parça inzivaya çekilmenize neden olabilecek, ilişkilerde minik kaprisler sorunlar gündeme gelebilir.

İlişkiler daha çok platonik düzeyde kalabilir veya bir ilişki içinde iken bile yalnızlık ve sevgisizlik hissedebilirsiniz. Bu dönem ilham ve yaratıcılığın geldiği dönemdir. Yaratıcı çalışmalar yapmak için uygundur. Bu süreçte kendinizi sevdiğiniz bir şey için adayabilirsiniz. Mutluluk ve keyif ancak sessiz, sakin, yalnız kaldığınızda daha çok gelecektir size. Sosyalleşmek, dışarı çıkmak, kalabalık gruplarla olmak pek cazip gelmeyebilir. Bu dönem gizli, saklı aşk ilişkilerinden uzak durun! Kendinizi sonu gelmeyecek bir ilişki için harcamayın, kendinizi yaralamayın. Finansal gecikmelerde söz konusu olabilir.

Güneş/Plüton etkileşimi ile yurt dışı, uluslararası işler, yabancılar, yayıncılıkla ilgili bir takım işlerinizi size güven verecek şekilde hallolabilir. Evinizde yapmak istediğiniz her türlü değişim için çok uygun bir hafta. Ama ev içi kazalara, yangınlara da dikkat edilmesinde yarar var. Evinize alarm sistemi taktırabilir veya evinizin güvenliği ile ilgili bir takım girişimlerde bulunabilirsiniz. Aile içinde minik bir sağlık sorunuda gündeme gelebilir.