Koç – 9 Ocak Haftalık Burç Yorumu

9 Ocak haftası burç yorumları... Koç burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftanın geneli Yengeç burcundaki Dolunay’ın etkileri ile geçecek. Ev ve iş arasında dengeyi kurmanız önemli olacaktır. Yuva, yer değiştirme, tadilat, aile içi ilişkilerin önem kazanacağı bu zamanlar, sosyal anlamda yaşanması muhtemel gerginliklere karşı dikkatli olmakta yarar var. Bilinçaltınız ve rüyalarınız anlam kazanabilir, manevi konularla daha iç içe olabilirsiniz.

Dolunay zamanı büyük kare açı kalıbı ile iş, kariyer, ilişkiler ve aile içi ilişkilerde kazan çok fena kaynamakta! Özellikle ilişkisi olanlar bu hafta alttan almaya özen gösterin, ilişkiler bitebilir, boşanmalar olabilir, ortaklıklar son bulabilir. Bu hafta özellikle ikili ilişkiler ve özel hayat açısından ultra gergin bir hafta. Yeni ortaklıklara soyunmak için de pek uygun değil. İncir çekirdeğini doldurmayacak konular birden büyük yangınlara dönüşebilir. Çok ama çok stresli ve problemli bir hafta. Bu özellikle sizleri birinci dereceden etkiliyor. Kazalara, sağlığınıza da dikkat edin. Gerçi hoş dikkat etmeyeceğiniz bir konu kalmadı farkındayım.

Venüs ve Neptün ise birlikte hareket edecekler. Venüs/Neptün etkileşimi ile daha çok yaratıcılık gerektiren konulara eğilmenizi, ruhunuza iyi gelecek konularla daha çok haşır neşir olmanızı tavsiye ederim. Bu hafta ruhsal çalışmalar yapmak, şifa tekniklerini kullanmak, tamamen içsel anlamda huzur bulmanıza yardımcı olacak konulara yönelmelisiniz.