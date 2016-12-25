Koç burcunu 2017’de neler bekliyor?

2017 senesinde Koç burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2017 senesini yazdı.

BU YIL ÖNE ÇIKAN TEMEL KONULAR

Koç’lar bu yıl da 2016'da öne çıkan eğitimler, akademik çalışmalar, bilgiyi daha doğru kullanmak, daha fazla insanla iletişim içinde olmak, hayata ve geleceğinize dair yeni bir bakış açısı kazanmak, yeni bir hayat vizyonu elde etmek gibi konularda daha verimli ve tecrübe kazanmış olarak yolunuza devam edeceksiniz. Ruhsal anlamda daha fazla kendinizi, tanıdığınızı ve kendiniz için ne istediğinizi daha net olarak bildiğinizi göreceksiniz. Basın, yayın, medya, reklam, tanıtım ve pazarlama konusunda, yabancılarla iletişim ve iş yapma konusunda gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzaklarla bağlar kurabilir. Yolculuklar, yurt dışı seyahatleri yapabilir ve yeni kültürlerle tanışmak için adım atabilirsiniz. Hukuki anlamda, devletle veya resmi kurumlarla ilgili işleriniz varsa bu yıl çok daha rahat ilerleyeceksiniz. Bazı Koç’lar uluslararası işlerde ve ilişkilerde yeni bağlar kurabilirler. Oldukça aktif de olabilirler. Yeni kültürler, düşünceler, insanlar ile tanışarak kendilerini geliştirebilirler.

ŞANS VE FIRSAT ALANLARINIZ

Bu yıl ilişkiler alanınız yeniliklere, yeni fırsatlara oldukça açık olacak. Şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter Terazi burcunda ve sizin ilişkiler alanınıza yer alıyor olacak. Evlilik yapmak, hayatınıza ciddi bir ilişki katmak, iş ortaklıkları kurmak ve sosyal hayatta çok daha aktif olmak için şansınız olacak. Evli Koç’lar ilişkilerini daha fazla dengeye oturtmak, üstlendikleri rolleri hakkıyla yerine getirmek, ilişkiye daha fazla romantizm ve sevecenlik katmak için çaba gösterecekler.

Şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter bu yıl Ekim ayının ortalarına kadar sizi ilişkiler, aşk, evlilik konusunda destekleyecek ve daha sonra arkadaşlıklar, grup aktiviteleri, topluluklarla bir arada olduğunuz alana geçerek size bu alanda şans getirmeye başlayacak. Yeni arkadaşlıklar kurabilir ve yeni çevrelere girebilirsiniz. Gelecek planlarınızı gerçekleştirmek için çok fırsatınız olacak. Sosyal hayatınız canlanacak ve gruplar içinde faal olabileceksiniz. Arkadaşlarınız ile yapacağınız etkinlikler, ortak çalışmalar ve sosyal projeler sizi hem geliştirecek hem de geleceğe yatırım yapabileceğiniz fırsatlar getirecek.

KADERSEL DEĞİŞİM ZAMANLARI

Bu yıl Güneş ve Ay Tutulmaları Şubat ve Ağustos aylarında gerçekleşecek. 11 Şubat'ta gerçekleşecek Aslan burcundaki Ay Tutulması aşk, romantizm, yaratıcılık, çocuklar, eğlence ve hobiler alanınızda gerçekleşecek. Aşk ve romantizm alanında heyecanlı bir döneme giriyorsunuz. Kalbinizin sesini dinlemek, aşkı yaşamak ve tutkuyu hissetmek isteyeceksiniz. Sizi duygusal anlamda mutlu etmeyen, romantizmi yaşatmayan ilişkilerden uzak durma kararı alabilirsiniz. Kendinizi duygusal anlamda ifade etmekten çekinmeyeceksiniz. Çocuk sahibi olmak isteyen Koç’lar için de oldukça verimli bir zaman. Yaratıcı işlerle uğraşan biriyseniz ilhamınız bol olacaktır.

25 Şubat'ta yer alacak Güneş Tutulması Balık burcunda gerçekleşecek. Duygusal anlamda daha fazla içinize çekildiğiniz, özel hayatınıza önem vermek istediğiniz bir dönemde olacaksınız. Bu dönem meditasyon, yoga ve benzeri spiritüel çalışmalarla, beden egzersizleri için oldukça etkili bir dönemdir. Manevi tarafınızı rahatlatacak konularla ilgilenebilirsiniz.

7 Ağustos‘ta Kova burcunda bir Ay Tutulması gerçekleşecek. Gruplar arkadaşlar ve topluluklar ile ilişkileri iyi tutmak gerekecek. İletişim ve ortak görüşlerde uyum önem kazanıyor. Topluluklarla yapacağınız etkinlikler sizi yeni bir bakış açısına götürerek geleceğe dönük planlar yapmanıza yarayacak. Arkadaşlarla duygusal krizler yaşamamak adına mantıklı davranmak gerekecektir.

21 Ağustos'ta Aslan burcunda gerçekleşecek Güneş Tutulması aşk, romantizm, yaratıcı çalışmalar, çocuklar ve hobiler alanınızda yer alacak. Bu yıl aşk alanında oldukça eğlenceli, hareketli, heyecanlı günler sizi bekliyor. Duygularınızı canlı, tutkulu ve dışa dönük bir biçimde yaşama arzunuz fazla olacak. Dersler ve olgunlaşma alanı bu yıl Koç’lar için ilişkiler, aşk ve evlilik alanında olacak.

AŞK, İLİŞKİLER VE PARA

Bu yıl aşk ve para gezegeni Venüs burcunuzda geri hareket yapacak. Şubat başından Nisan sonuna kadar burcunuzda kalacak. 5 Mart – 16 Nisan tarihleri arasında geri hareketteyken ilişkiler konusunda dikkatli olmalı. Aceleci, fevri ve düşünmeden davranırsanız zarar görebilirsiniz. Bu dönemde daha özgür, bağımsız ve hareketli olmak için çaba göstereceksiniz. Yorulacağınız ve ilişkileri dengeye oturtmak için uğraşacağınız bir zaman dilimi olacaktır. Haziran başı gibi para alanınıza geçecek olan Venüs, Temmuz başına kadar sizi destekleyecek. Maddi olarak hem daha sağlam kararlar alma hem de kazançları zevklerinize göre değerlendirme imkanı bulacaksınız. Temmuz ayında yolculuklar, eğitimler, yakın çevre ilişkileri ve ticari fikirler, kazançlı ve keyif aldığınız konulardan olacak.

Zihinsel yaratıcılık ön planda! Bu alandan gelir elde etmek isteyenler için iyi bir fırsat. Aşk gezegeni Venüs 26 Ağustos -19 Eylül arası aşk ve romantizm alanınızda olacak. Sevgi, aşk, yaratıcılık, eğlence bakımından size destek olacak. 14 Ekim – 7 Kasım arası ise evlilik, ortaklık ve sosyal birliktelikler alanından size şans getirecek bir dönem. Bu tarihler arası evlenmek, ortaklık kurmak, ilişkilerde barış ve huzur yaratmak için harika bir süreç. Kasım ayında krediler, borçlar, beklediğiniz paralar, ticari faaliyetler alanında sizi destekleyecek. Mali işlerinizi çok daha akılcı ve stratejik olarak ele alma fırsatınız var. Bu dönemde şans ve fırsatlar yıldızı Jüpiter de Venüs ile beraber bu alanda yer alacağı için ticari konularında, gelirler, yatırımlar ve para paylaşımı ile ilgili adımlarınız size kazanç getirecek bir düzeyde olacaktır.

MERKÜR GERİLEMESİ VE SİZE ETKİLERİ

Merkür bu yıl yeni yıla girdiğimiz ilk günlerde Oğlak burcunda geri harekette olacak. 21 Aralık 2016’da başlamış olduğu gerileme hareketini 9 Ocak 2017’de sona erdirene kadar iş ve kariyer alanındaki planlarınızı ve hedeflerinizi etkileyecektir. İşle ilgili kararlarınızı veya yapmak istediğiniz iş görüşmelerini ele alırken dikkatli olmalısınız. Sorumlulukları yerine getirirken, iş planlamasını ve zamanlamasını yaparken aksiliklerle karşılaşmak mümkün.

Merkür 9 Nisan – 11 Mayıs arası Boğa burcunda geri harekette bulunacak. Maddi konuları temsil eden alanda yer alacak bu retro kazançları, harcamaları, beklenen paraları ve bütçenizi etkileyecek gelişmelere yol açabilir. Harcamalarınızı yaparken iyi düşünün. Daha sonra almış olduğunuz ürün konusunda fikir değiştirerek istemediğinize karar verebilirsiniz. Para transferleri, ortak harcamalar, yatırımlar, alım veya satım, mal güvenliği, para kaybı olmaması adına özenli olmakta fayda var. 20 Mart'ta Merkür Koç burcuna gerileyecek 16 Mayıs'a kadar burcunuzda kalacağı için ilişkiler, ortaklık ve maddi anlamda birlikte hareket ettiğiniz kişilerle ilişkilerde yanlış anlaşılmalar, sözlerin yerine getirilememesi söz konusu olabilir. Alınması gereken kararlarda belirsizlikler ortaya çıkabilir.

Merkür 14 Ağustos – 6 Eylül arası Başak burcunda retro yapacak. İş, çalışma, günlük hayat ve sağlık alanınızda yer alacak bu geri hareket süresince iş alanında zorluklarla karşılaşmak mümkün. Hizmet konuları, bilgisayarlar, elektrikli ve elektronik cihazlar, haberleşme, yazışmalar, eğitimler, çalışma arkadaşlarınız ve hizmetlilerle ilgili stresli durumlar söz konusu olabilir. Sağlığınıza, midenize, bağırsaklarınıza, alerjilere, yediğiniz ve içtiğiniz şeylere dikkat edin. Planlı ve sistemli olmalısınız. Verilen sözlerde çok kesin olmaktan kaçınılmalı.

Merkür yılın son gerilemesini 4 – 24 Aralık arası Yay burcunda gerçekleştirecek sizin yabancılarla ilişkiler, uzak yolculuklar, akademik çalışmalar, eğitimler, uzun yolculuklar, basın, yayın, tanıtımlar ve hukuki işler alanınızda olacak bu gerileme nedeniyle bu konularda alacağınız kararları iyi düşünmekte fayda var. Yolculuk yapacaksanız biletinize, bavulunuza, pasaportunuza iyi sahip çıkın. Seyahat planınızı iyi kontrol edin. Davalar veya resmi evraklarla ilgili işleriniz varsa işi sıkı tutun. Eğitim almak, okula yazılmak veya sınavlarla ilgili konular varsa kendinizi sağlama alacak bir adım atın. Yabancılarla veya yabancı ülkelerle ilgili işler, planlar varsa bu tarihten önce veya sonra yapılacak işleri sözleşmeleri ve görüşmeleri halletme yoluna gidin.