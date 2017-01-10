Kova – 10 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

10 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Bugün sağlığınızı zinde tutmak için bol bol su tüketmelisiniz. Uzun bir banyo yapabilir, cildinizi nemli tutabilir ve suyun tüm nimetlerinden faydalanabilirsiniz.

Ruhsal ve bedensel bir rahatsızlığınız mevcutsa bunu olumlu hale gelmesi için çaba göstermek için olumlu enerjilere sahipsiniz. Kontrolünüz dışında gelişen ve sizden bağımsız hareket eden kolektif bilinçle ilgili isyan duygusuna kapılmanız mümkündür. Kurban rolüne bürünmeden kendinizi özgür ve güvenli hissettiğiniz ortamlara yönelmelisiniz.