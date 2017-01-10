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Kova – 10 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 10 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

10 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 10, 2017
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10 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Bugün sağlığınızı zinde tutmak için bol bol su tüketmelisiniz. Uzun bir banyo yapabilir, cildinizi nemli tutabilir ve suyun tüm nimetlerinden faydalanabilirsiniz.

Ruhsal ve bedensel bir rahatsızlığınız mevcutsa bunu olumlu hale gelmesi için çaba göstermek için olumlu enerjilere sahipsiniz. Kontrolünüz dışında gelişen ve sizden bağımsız hareket eden kolektif bilinçle ilgili isyan duygusuna kapılmanız mümkündür. Kurban rolüne bürünmeden kendinizi özgür ve güvenli hissettiğiniz ortamlara yönelmelisiniz.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
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