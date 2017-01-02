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Kova – 2 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 2 Ocak Pazartesi Günlük Burç Yorumu

2 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 2, 2017
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2 Ocak Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Ay bugün de sizin burcunuzda ilerlemektedir. Ancak hem biraz tembellik etmek isteyecek hem de öğle saatlerinde meydana gelecek olan Ay boşluğu nedeniyle yaptığınız eylemler havada asılı kalıyor etkisi verecektir.

En iyisi sabah saatlerinde bütün işlerinizi temizleyip günün geri kalanında akışta kalmanız, dışarıda vakit geçirmeniz ve enerjinizi tamamladıktan sonra da maddi kaynaklarınız ve yatırımlarınızla ilgili çalışmalara yönelmeniz yerinde olacaktır. Manevi destekler, paylaşımlar ve duygusal yardım konularında şans yüksektir.

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