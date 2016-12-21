Kova – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Hukuki bir konuda aşama yakalayabilirsiniz. Adalet sizden yana tecelli edebilir. Uluslararası bir konuda ilerleme kaydedebilirsiniz. Majör bir eğitim sürecinde bulunuyorsanız zihninizin dengeye ulaşıp başarıya ilerlemeniz kaçınılmazdır.

Yabancı kültürlerle bağlantılar kurabilirsiniz. Buralara yapacağınız yolculukların planlamasını yapabilirsiniz. Bu çalışmalar sizi duygusal olarak dengede hissettirebilecektir. Bir ay boyunca Güneş Oğlak burcundan geçerken odak noktanızı bilinçaltı fenomenleriniz ve kontrolünüz dışı konular oluşturacaktır.