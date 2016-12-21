Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Kova – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 21 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 21, 2016
Kadınlara özel spor programı
21 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Hukuki bir konuda aşama yakalayabilirsiniz. Adalet sizden yana tecelli edebilir. Uluslararası bir konuda ilerleme kaydedebilirsiniz. Majör bir eğitim sürecinde bulunuyorsanız zihninizin dengeye ulaşıp başarıya ilerlemeniz kaçınılmazdır.

Yabancı kültürlerle bağlantılar kurabilirsiniz. Buralara yapacağınız yolculukların planlamasını yapabilirsiniz. Bu çalışmalar sizi duygusal olarak dengede hissettirebilecektir. Bir ay boyunca Güneş Oğlak burcundan geçerken odak noktanızı bilinçaltı fenomenleriniz ve kontrolünüz dışı konular oluşturacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Dinçer Güner anlatıyor: 2017’de Türkiye’yi neler bekliyor?
Yılbaşında hangi burca hangi hediyeler alınmalı?
Bağımsız ikili: Eski ve yeninin ahengi