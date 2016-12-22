Kova – 22 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

22 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Kendinizi zihinsel olarak akışa almanız gereken bir Ay boşluğu sürecinde bulunacaksınız. Öğle saatlerinden itibaren meydana gelecek bu Ay boşluğunda mümkün olduğunca zihninizi az çalıştırmanız gerekecektir.

Arkadaş ortamlarınız ve dahil olduğunuz kurumlarda toplumsal sorumluluk projelerine dahil olmanız gerekebilir. Sizden daha olgun kişilerin desteğini ve tavsiyesini alıp ciddi projelerde ilerleyebileceğiniz bir koşul oraya çıkabilir. İlişkilerinizdeki zihinsel ve mantıksal bakış açısı bugün sezgilerinizin ağır basacağı duruma dönüşecektir.