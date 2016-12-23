Kova – 23 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

23 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Mesleki farkındalık bilincinizin yoğunlaşacağı, kariyer alanınızda olarak gizli kalmış bazı konuları açığa çıkarmanın size manevi tatmin getireceği bir etki altındasınız.

İş arkadaşlarınızın dertlerine maddi ve manevi derman olabilmeyi arzu edeceğiniz bir gündesiniz. Yeni bir işe başvurabilir, daha önce başvurup da belki umudunuzu kestiğiniz bir işten cevap alabilirsiniz. Arkadaş ortamlarınızdan gelebilecek beklenmedik bir haber sayesinde entelektüel durumunuzu yükseltecek bir etkinliğe dahil olabilirsiniz.