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Kova – 24 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 24 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

24 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 24, 2016
Kadınlara özel spor programı
24 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Kariyer odaklı bir gün deneyimleyebilirsiniz. Özellikle göremediğiniz detaylar üzerinde kafa patlatmak ve yeni geliştireceğiniz projelerde üstlerinize daha talep edici olmayı planladığınız bir yapıda olabilirsiniz.

İhtiyacınız olan veri ve imkanları toparlayabilecek kararlılığa sahip olacaksınız. Günün akşam saatleri ise mutlaka arkadaşlarınızla hoşça vakit geçirmelisiniz. Hatta iş arkadaşlarınız veya çalışanlarınızla birlikte keyifli etkinlikler yapmanız insanların arasındaki yardımlaşma ve iyi niyeti destekler nitelikte olacaktır.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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