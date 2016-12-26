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Kova – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 26 Aralık Pazartesi Günlük Burç Yorumu

26 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 26, 2016
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26 Aralık Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Arkadaşlıklar ve sosyal birlikteliklerin canlı geçeceği bir gündesiniz. Ait olduğunuz gruplara kendi fikir ve keşiflerinizi rahatlıkla aktarabilirsiniz. Samimiyetin değerini kavrayacaksınız.

Arkadaşlık ilişkilerinizde özgürlük, affetme, empati ve yardımlaşma temaları önem kazanacaktır. İşinizden gelebilecek kazançlarınızla ilgili fikirler üretebilirsiniz. Ancak tüm bu yakın sosyal iletişiminizde olası gerginliklerden ve kalp kırıcı davranışlardan kaçınmalısınız. Öfkelenmeye yatkın ve çabuk parlayabilen bir duygusal yapıda olacaksınız.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Güle güle George Michael…
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