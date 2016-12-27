Kova – 27 Aralık Salı Günlük Burç Yorumu

27 Aralık Salı gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Topluma mal olan bir tıkanmayı çözebilmek adına maddi ve manevi potansiyellerinizi kullanma şansına sahipsiniz. Ancak bu aşamada kendi arkadaş çevresinden birinden veya toplumsal bir baskı hissetmeniz mümkündür.

Sorun her ne ise diğer kişilerin müdahalelerine ve yorumlarına kulak tıkamalı ve bildiğinizi okumalısınız. Arkadaş çevrenizle incir çekirdeğini doldurmayan etkinliklere yönelebilir ve zaman öldürebilirsiniz. Öne sürdüğünüz fikirler ve çağdaş insani erdemleriniz sayesinde toplumsal bir başarı yakalayabilirsiniz.