Kova – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Tün gün Ay’ın Yay burcundaki boşluk etkisi nedeniyle toplum kuruluşları ve arkadaş gruplarınızla ilgili meseleleri halletmeye bakın. Akşam saatlerinde Ay Oğlak burcuna geçecek ve Yeni Ay gerçekleşecek.

Sezgisel alanda, kontrolünüz dışında cereyan eden meselelerde bitmekte olan yıl içinde neler yaşadığınızı irdeleyip, yaklaşan yeni yılda kararlılık ve disiplinle ele alacağınız tüm hedeflerinizi Oğlak Yeni Ay’ı sayesinde planlayacaksınız. Bu Yeni Ay’da hissedeceğiniz enerjileri tüm bir yıl işler halde tutmak için çabalayacaksınız.