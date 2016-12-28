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Kova – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 28 Aralık Çarşamba Günlük Burç Yorumu

28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 28, 2016
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28 Aralık Çarşamba gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Tün gün Ay’ın Yay burcundaki boşluk etkisi nedeniyle toplum kuruluşları ve arkadaş gruplarınızla ilgili meseleleri halletmeye bakın. Akşam saatlerinde Ay Oğlak burcuna geçecek ve Yeni Ay gerçekleşecek.

Sezgisel alanda, kontrolünüz dışında cereyan eden meselelerde bitmekte olan yıl içinde neler yaşadığınızı irdeleyip, yaklaşan yeni yılda kararlılık ve disiplinle ele alacağınız tüm hedeflerinizi Oğlak Yeni Ay’ı sayesinde planlayacaksınız. Bu Yeni Ay’da hissedeceğiniz enerjileri tüm bir yıl işler halde tutmak için çabalayacaksınız.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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