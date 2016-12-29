Kova – 29 Aralık Perşembe Günlük Burç Yorumu

29 Aralık Perşembe gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Somut ve duygulardan arınmış bir halde, bilinçaltınızın ve içsel gereksinimlerinizin farkındalığına varabilme fırsatına sahipsiniz.

Aynı zamanda fikirsel ve zihinsel olarak sahip olduğunuz fırsat ve bakış açılarını tecrübelerinize katmak için çok değerli etkilere sahip bulunuyorsunuz. İnsanları peşinizden sürüklemek ve önemli öğretiler sunmak için tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz. Gerçekliğe kendinizi kaptırmanız dış dünya ile olan ilişkinizi zorlayabilir. Kendinizi suçlama ve huzursuz edecek analizler yapmamalısınız.