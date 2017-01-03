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Kova – 3 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 3 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

3 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 3, 2017
Kadınlara özel spor programı
3 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

Objektif olmaktansa daha sübjektif bir bakış açısıyla maddi ve manevi kaynaklarınızı derleyip toparlama durumuna yönelebilirsiniz. Maddi yardım konuları daha ön planda görülebilir.

Toplumsal yardım konularında ilerleme kaydedebilirsiniz. Hem maddi hem de manevi olarak ihtiyacı olanların yanında olduğunuzu gösterebilirsiniz. Maddi kaynaklarınızı başkaları için feda etme eğiliminde olabilirsiniz. Hedeflerinize odaklanıp kararlı ve motive bir bakış açısıyla iletişim ve iş ağlarınızı yardımıyla sonuca ulaşabilmeniz konusunda etkiler olumludur.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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