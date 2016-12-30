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Kova – 30 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Kova – 30 Aralık Cuma Günlük Burç Yorumu

30 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 30, 2016
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30 Aralık Cuma gününün günlük burç yorumları... Kova burcunu bugün neler bekliyor?

İletişimi yoğun yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, sosyal gruplarınızla bağlantıda olarak ilerlerken herhangi bir akit veya sözleşme yapmadan önce şartları iyi incelemeniz gerekebilir.

Yapacağınız başlangıçlarda ikilem oluşabilir yahut zemin gevşek olabileceğinden iki kere ölçmeniz gerekebilir. Çocuklarınız veya eşinizle ilgili maddi bir külfetle karşılaşma riskine sahipsiniz. Arkadaşlarınız yüzünden başınıza açılacak bir kriz durumuyla karşılaşabilirsiniz. Sezgilerinizin yoğunlaşacağı bir sürece giriyorsunuz.

Burç Yorumları

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